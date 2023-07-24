Raffi Ahmad Jadi Pelanggan Pertama Beli Pertamax Green 95, Isi Full Bayar Rp493 Ribu

JAKARTA - Raffi Ahmad isi Bahan Bakar Pertamax Green 95 pada kendaraannya. Bahan Bakar Minyak (BBM) ini merupakan produk baru PT Pertamina (Persero) yang resmi diluncurkan hari ini di SPBU MT Haryono, Jakarta.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Senin (24/7/2023), VP Corporate Communication Fadjar Djoko Santoso bersama ayah Rafathar dan Cipung ini mengisi bahan bakar campuran bioetanol 5% untuk salah satu mobil Rafi yang berwarna hitam.

Suami dari Nagita Slavina itu turut mendokumentasikan kegiatannya dalam media sosial instagram pribadinya.

"Isi dulu Pertamax Green, baru. Pertamax Green," katanya.

Adapun berdasarkan angka yang tertera dari dispenser SPBU, Raffi yang mengenakan baju putih mengisi Pertamax Green 95 sebanyak 36,54 liter dan membayarkannya seharga Rp493.290.

Seperti diberitakan sebelumnya, BBM Pertamax Green 95 resmi dijual hari ini oleh PT Pertamina (Persero). Harga BBM Pertamax Green 95 dibanderol Rp13.500 per liter.