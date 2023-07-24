Data Terbaru 10 Orang Terkaya di Dunia 2023, Elon Musk Lengser! Tergantikan Pria Rp3.567 Triliun

JAKARTA - Daftar orang terkaya dunia terbaru versi Forbes 2023 dengan harta yang fantastis.
Dilansir Forbes di Jakarta, Senin (24/7/2023), posisi Elon Musk di tempat pertama digeser oleh Bos LVMH, Bernard Arnault sebagai orang terkaya di dunia.
CEO Tesla sekaligus Twitter, Elon Musk kini terlihat berada di posisi kedua orang terkaya dunia.
Berikut ini daftar lengkap orang terkaya dunia terbaru versi Forbes 2023:
1. Bernard Arnault & family
Bos LVMH ini memiliki harta kekayaan USD237,3 miliar atau setara Rp3.567 triliun. (Kurs: Rp15.000/USD)
2. Elon Musk
CEO Tesla, SpaceX sekaligus Twitter tersebut kini memiliki harta kekayaan USD236,5 miliar atau setara Rp3.553 triliun.
3. Jeff Bezos
Pemilik Amazon ini memiliki harta kekayaan USD152,7 miliar atau setara Rp2.293 triliun.