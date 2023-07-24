Data Terbaru 10 Orang Terkaya di Dunia 2023, Elon Musk Lengser! Tergantikan Pria Rp3.567 Triliun

JAKARTA - Daftar orang terkaya dunia terbaru versi Forbes 2023 dengan harta yang fantastis.

Dilansir Forbes di Jakarta, Senin (24/7/2023), posisi Elon Musk di tempat pertama digeser oleh Bos LVMH, Bernard Arnault sebagai orang terkaya di dunia.

BACA JUGA:

CEO Tesla sekaligus Twitter, Elon Musk kini terlihat berada di posisi kedua orang terkaya dunia.

Berikut ini daftar lengkap orang terkaya dunia terbaru versi Forbes 2023:

1. Bernard Arnault & family

Bos LVMH ini memiliki harta kekayaan USD237,3 miliar atau setara Rp3.567 triliun. (Kurs: Rp15.000/USD)

2. Elon Musk

CEO Tesla, SpaceX sekaligus Twitter tersebut kini memiliki harta kekayaan USD236,5 miliar atau setara Rp3.553 triliun.

BACA JUGA:

3. Jeff Bezos

Pemilik Amazon ini memiliki harta kekayaan USD152,7 miliar atau setara Rp2.293 triliun.