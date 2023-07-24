Mengapa Indomart Berubah Menjadi Indomaret?

JAKARTA-Mengapa Indomart berubah menjadi Indomaret menimbulkan sejumlah pertanyaan. Minimarket berwarna biru ikonik pernah mengganti namanya karena sejumlah alasan.

Awalnya Indomaret berbentuk koperasi kecil di karyawan di daerah penambangan kayu di Embalut, Kalimantan Tengah.Kemudian Indomaret mengubah konsepnya menjadi bisnis waralaba pelopor minimarket di Indonesia.

Hal itulah yang membuat mengapa Indomart berubah menjadi Indomaret. Apalagi, dalam perkembangannya nama Indomaret awalnya menggunakan kata “mart” lalu berubah menjadi “maret”.

Melansir karya tulis ilmiah Universitas Multimedia Nusantara (UMN), nama Indomaret berubah menjadi Indomaret lantaran munculnya aturan pemerintah yang melarang untuk menggunakan merek dagang berbahasa asing pada tahun 1997.

Akibatnya pada tahun 1999, Indomaret mengubah namanya demi menyesuaikan peraturan pemerintah. Selain itu, Indomart berubah menjadi Indomaret juga bertujuan untuk menyesuaikan pengucapan masyarakat Indonesia.