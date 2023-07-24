Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mengapa Indomart Berubah Menjadi Indomaret?

Cita Zenitha , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |14:03 WIB
Mengapa Indomart Berubah Menjadi Indomaret?
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA-Mengapa Indomart berubah menjadi Indomaret menimbulkan sejumlah pertanyaan. Minimarket berwarna biru ikonik pernah mengganti namanya karena sejumlah alasan.

Awalnya Indomaret berbentuk koperasi kecil di karyawan di daerah penambangan kayu di Embalut, Kalimantan Tengah.Kemudian Indomaret mengubah konsepnya menjadi bisnis waralaba pelopor minimarket di Indonesia.

Hal itulah yang membuat mengapa Indomart berubah menjadi Indomaret. Apalagi, dalam perkembangannya nama Indomaret awalnya menggunakan kata “mart” lalu berubah menjadi “maret”.

Melansir karya tulis ilmiah Universitas Multimedia Nusantara (UMN), nama Indomaret berubah menjadi Indomaret lantaran munculnya aturan pemerintah yang melarang untuk menggunakan merek dagang berbahasa asing pada tahun 1997.

Akibatnya pada tahun 1999, Indomaret mengubah namanya demi menyesuaikan peraturan pemerintah. Selain itu, Indomart berubah menjadi Indomaret juga bertujuan untuk menyesuaikan pengucapan masyarakat Indonesia.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/320/3006403/pendapatan-tukang-parkir-di-indomaret-bisa-rp5-juta-nZurUUpzOL.jpg
Pendapatan Tukang Parkir di Indomaret Bisa Rp5 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/320/3006376/tukang-parkir-liar-bisa-dikenai-sanksi-9-tahun-penjara-wNXLORVn9n.jpg
Tukang Parkir Liar Bisa Dikenai Sanksi 9 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/320/3006042/segini-gaji-tukang-parkir-indomaret-di-jakarta-nCsv4qqcX9.jpeg
Segini Gaji Tukang Parkir Indomaret di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/320/3005950/heboh-parkir-bayar-atau-gratis-ternyata-ini-pemilik-indomaret-6mMd7e9iIM.jpeg
Heboh Parkir Bayar atau Gratis? Ternyata Ini Pemilik Indomaret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/455/2853824/menguak-berapa-keuntungan-1-gerai-indomaret-Dxpx5GleSx.jpeg
Menguak Berapa Keuntungan 1 Gerai Indomaret?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/26/320/2852696/ayo-tebak-ada-berapa-gerai-indomaret-di-indonesia-1ogsznSKTP.jpeg
Ayo Tebak Ada Berapa Gerai Indomaret di Indonesia?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement