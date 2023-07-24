Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

5 Pria Ini Makin Tajir Melintir, Ada yang Raup Rp16,5 Triliun dalam Sehari

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |14:38 WIB
5 Pria Ini Makin Tajir Melintir, Ada yang Raup Rp16,5 Triliun dalam Sehari
5 Pria Ini Makin Tajir Melintir (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - 5 pria ini makin tajir melintir, bahkan ada yang meraup Rp16,5 triliun dalam sehari. 5 pria ini merupakan miliarder yang masuk daftar orang terkaya di dunia 2023 versi Forbes.

Dari 5 pria tersebut, miliarder Indonesia Low Tuck Kwong jadi juaranya dengan penambahan harta kekayaan paling besar mencapai USD1,1 miliar atau setara Rp16,5 triliun. Demikian seperti dilansir Forbes real time billionaires, Jakarta, Senin (24/7/2023).

Berikut ini 5 pria yang makin tajir melintir yang hartanya bertambah banyak dalam sehari:

1. Low Tuck Kwong

 

Harta kekayaannya bertambah USD1,1 miliar atau setara Rp16,5 triliun menjadi USD27,7 miliar atau Rp415,5 triliun

2. Barry Lam

 

Harta kekayaannya bertambah USD779 juta atau Rp11,6 triliun menjadi USD10,9 miliar atau Rp163,5 triliun

 BACA JUGA:

3. Tadashi Yanai

Miliarder Jepang yang merupakan bos Uniqlo ini harta kekayaannya naik USD776 juta atau Rp11,6 triliun menjadi USD36,9 miliar atau Rp553,5 triliun.

 Miliarder

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement