5 Pria Ini Makin Tajir Melintir, Ada yang Raup Rp16,5 Triliun dalam Sehari

JAKARTA - 5 pria ini makin tajir melintir, bahkan ada yang meraup Rp16,5 triliun dalam sehari. 5 pria ini merupakan miliarder yang masuk daftar orang terkaya di dunia 2023 versi Forbes.

Dari 5 pria tersebut, miliarder Indonesia Low Tuck Kwong jadi juaranya dengan penambahan harta kekayaan paling besar mencapai USD1,1 miliar atau setara Rp16,5 triliun. Demikian seperti dilansir Forbes real time billionaires, Jakarta, Senin (24/7/2023).

Berikut ini 5 pria yang makin tajir melintir yang hartanya bertambah banyak dalam sehari:

1. Low Tuck Kwong

Harta kekayaannya bertambah USD1,1 miliar atau setara Rp16,5 triliun menjadi USD27,7 miliar atau Rp415,5 triliun

2. Barry Lam

Harta kekayaannya bertambah USD779 juta atau Rp11,6 triliun menjadi USD10,9 miliar atau Rp163,5 triliun

BACA JUGA:

3. Tadashi Yanai

Miliarder Jepang yang merupakan bos Uniqlo ini harta kekayaannya naik USD776 juta atau Rp11,6 triliun menjadi USD36,9 miliar atau Rp553,5 triliun.