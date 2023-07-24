Hunian Vertikal vs Rumah Tapak, Mana yang Lebih Untung?

Hunian Vertikal Vs Rumah Tapak, Mana Lebih Untung? (Foto: Okezone.com/PUPR)

JAKARTA – Saat ini ada beragam jenis tempat tinggal, di antaranya hunian vertikal hingga rumah tapak.

Banyaknya pilihan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan agar mendapatkan kenyamanan dan tidak menyulitkan.

Dilansir Instagram Kemenpupr di Jakarta, Senin (24/7/2023), berikut perbedaan hunian vertikal dan rumah tapak.

Selain perbedaan visual, perbedaan paling mencolok antara hunian vertikal dan rumah tapak dapat dilihat dari beberapa hal lainnya.

Hunian vertikal hanya memiliki hak guna dan tidak memiliki hak atas tanah, dari segi keamanan juga lebih terjamin, biaya perawatan juga lebih terjangkau, serta tersedia banyak unit full-finished.

Selain itu, hunian vertikal memiliki fasilitas yang lengkap mulai dari gym, kolam renang, hingga tersedia juga pusat perbelanjaan. Hunian jenis ini juga biasanya berada di lokasi yang strategis sehingga akses menjadi mudah dan cepat.

Sementara itu, rumah tapak memiliki hak atas tanah dan bangunan. Lingkungan rumah tapak juga dinilai lebih bagus untuk tumbuh kembang anak karena terdapat lingkungan sosial yang lebih aktif.