Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Hunian Vertikal vs Rumah Tapak, Mana yang Lebih Untung?

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |21:07 WIB
Hunian Vertikal vs Rumah Tapak, Mana yang Lebih Untung?
Hunian Vertikal Vs Rumah Tapak, Mana Lebih Untung? (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA – Saat ini ada beragam jenis tempat tinggal, di antaranya hunian vertikal hingga rumah tapak.

Banyaknya pilihan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan agar mendapatkan kenyamanan dan tidak menyulitkan.

Dilansir Instagram Kemenpupr di Jakarta, Senin (24/7/2023), berikut perbedaan hunian vertikal dan rumah tapak.

Selain perbedaan visual, perbedaan paling mencolok antara hunian vertikal dan rumah tapak dapat dilihat dari beberapa hal lainnya.

Hunian vertikal hanya memiliki hak guna dan tidak memiliki hak atas tanah, dari segi keamanan juga lebih terjamin, biaya perawatan juga lebih terjangkau, serta tersedia banyak unit full-finished.

Selain itu, hunian vertikal memiliki fasilitas yang lengkap mulai dari gym, kolam renang, hingga tersedia juga pusat perbelanjaan. Hunian jenis ini juga biasanya berada di lokasi yang strategis sehingga akses menjadi mudah dan cepat.

Sementara itu, rumah tapak memiliki hak atas tanah dan bangunan. Lingkungan rumah tapak juga dinilai lebih bagus untuk tumbuh kembang anak karena terdapat lingkungan sosial yang lebih aktif.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/470/3099533/penampakan-terbaru-stadion-kanjuruhan-pasca-renovasi-gate-13-tetap-dipertahankan-Jf25evx7hw.jpg
Penampakan Terbaru Stadion Kanjuruhan Pasca Renovasi, Gate 13 Tetap Dipertahankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/470/3094604/resmikan-flyover-madukoro-prabowo-harus-dipakai-untuk-kepentingan-rakyat-VgGsdH45zD.jpg
Resmikan Flyover Madukoro, Prabowo: Harus Dipakai untuk Kepentingan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/320/3090137/erick-thohir-ara-tengok-hunian-nempel-stasiun-di-manggarai-tanah-abang-Lbc0F2qTor.jpg
Erick Thohir-Ara Tengok Hunian Nempel Stasiun di Manggarai-Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/470/3087936/wisma-atlet-jadi-hunian-rakyat-menteri-ara-izin-ke-presiden-prabowo-hEqieyQnTU.jpg
Wisma Atlet Jadi Hunian Rakyat, Menteri Ara Izin ke Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/470/3085976/viral-anak-curhat-gaji-kecil-sang-ayah-langsung-bangun-kos-kosan-dua-lantai-eaOuDfDGD1.jpg
Viral! Anak Curhat Gaji Kecil, Sang Ayah Langsung Bangun Kos-kosan Dua Lantai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/09/470/3083988/kadin-perusahaan-china-jajaki-kerja-sama-bangun-rumah-murah-iSj1GkwJ4L.jpg
Kadin-Perusahaan China Jajaki Kerja Sama Bangun Rumah Murah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement