Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Daftar Crazy Rich RI Gelontorkan Dana Jumbo di IKN, Bangun Sekolah hingga Mal

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |20:04 WIB
Daftar <i>Crazy Rich</i> RI Gelontorkan Dana Jumbo di IKN, Bangun Sekolah hingga Mal
Investor Lokal yang Segera Bangun Sekolah hingga Mal di IKN. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Ada beberapa investor domestik yang tercatat melakukan investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Para investor tersebut akan menggarap IKN di sektor kesehatan, pendidikan, mal, perkantoran dan perhotelan. Hingga saat ini tercatat setidaknya sudah ada 5 pelaku usaha yang siap groundbreaking pada September mendatang.

"Sesuai kesepakatan yang sudah mereka tandatangani dengan Badan Usaha Otorita adalah Hermina, JIS (Jakarta International School), Pakuwon, Vasanta dan ArcHouse Jambuluwuk," ujar Chief Komunikasi Ibu Kota Nusantara (IKN) Troy Pantouw, saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (24/7/2023).

Saat ini kelima investor sudah melakukan penandatanganan kontrak kerja sama dengan Badan Usaha Otorita (BUO) yang menandakan tahap akhir penyelesaian transaksi investasi. Targetnya pembangunan infrastruktur tersebut akan rampung pada tahun 2024 mendatang.

"Yang akan groundbreaking berasal dari 6 investor domestik dan berada pada 5 sektor, RS, sekolah, mixed-use (mal), perkantoran dan hotel," lanjut Troy.

Berdasarkan dokumen resmi yang diterbitkan OIKN, PT Sirius Surya Sentosa (Vasanta Group) akan bangun hotel pertama di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Rencananya, hotel yang akan dibangun merupakan hotel berbintang 4 dan terletak tidak jauh dari Istana Negara.

Sedangkan JIS akan membangun sekolah bertaraf internasional di IKN dan ditargetkan pada tahun 2024 mendatang sudah bisa melakukan proses penerimaan siswa tahun ajaran baru.

Kemudian Hermina akan membangun rumah sakit yang menyediakan unggulan pelayanan untuk ibu dan anak, jantung, stroke, pelayanan gawat darurat, dan ICU serta menyiapkan ruangan untuk pelayanan VIP, pasien BPJS dan non-BPJS.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement