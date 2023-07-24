Viral Transfer Gratis Antar Bank, BCA: Itu Penipuan

JAKARTA – Viral di media sosial transfer gratis antar bank melalui aplikasi mobile banking PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Mengenai informasi tersebut, BCA menegaskan bahwa transfer gratis antara bank adalah penipuan atau hoax.

BCA mengimbau nasabah juga masyarakat atas aksi penipuan lewat social engineering (soceng) dengan mode tertentu.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn mengatakan, hal ini sehubungan dengan beredarnya kabar di media sosial yang mengatasnamakan BCA, dan memberikan informasi mengenai transfer gratis antar bank dengan cara mendaftar melalui metode tertentu.

"Dapat kami sampaikan bahwa kabar tersebut adalah TIDAK BENAR dan bisa dipastikan itu AKSI PENIPUAN," ungkap Hera dalam keterangan tertulis, Senin (24/7/2023).

Hera menegaskan, BCA senantiasa mengimbau nasabah setia untuk selalu berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan BCA.

"Apabila mendapatkan informasi yang mencurigakan dan mengatasnamakan BCA, nasabah dapat menghubungi kantor cabang setempat, atau contact center HaloBCA melalui 1500888 dan aplikasi Halo BCA," tulis Hera.