Apa Bedanya PHK dan Dipecat dalam Dunia Kerja?

JAKARTA - Apa bedanya PHK dan dipecat dalam dunia kerja? Masih banyak masyarakat yang menganggap sama antara PHK dengan dipecat karena sama-sama membuat karyawan kehilangan status pekerjaannya.

Pada tahun 2022 marak sejumlah perusahaan melakukan PHK besar besaran, tentu kita tahu berita itu. Lalu apa kita menganggap PHK sama dengan di pecat begitu saja, ternyata tidak. Banyak perbedaan dari PHK dengan di pecat dalam dunia kerja.

Kalau PHK besar besaran tahun lalu lantaran perusahaan tersebut telah menurun drastis nilai target pasarnya. Hal ini yang menyebabkan banyak karyawan yang di PHK.

Nah agar tidak bingung lagi apa sih bedanya PHK dengan dipecat dalam dunia kerja, yuk kita bahas. Jadi yang membedakannya itu, pemecatan adalah pemberhentian pekerjaan di luar memutus perjanjian secara sepihak. Jika dipecat karena kinerja karyawan dianggap buruk atau melakukan pelanggaran yang merusak citra perusahaan dipastikan karyawan tersebut tidak akan bisa untuk mendapatkan pekerjaannya kembali.

Sedangkan PHK pencabutan hak kerja karyawan secara merata yang sementara atau permanen. Perusahaan ini biasanya melakukan PHK dikarenakan mengalami restrukturisasi, perampingan ataupun karena perusahaan mengalami kebangkrutan.

Dalam hal ini, untuk pesangon atau karyawan yang dipecat karena kesalahannya tidak akan menerima pesangon dari perusahaan yang dituju.

Jika di PHK maka karyawan tersebut berhak mendapatkan pesangon dan beberapa tunjangan lainnya sesuai keputusan perusahaan.

Berdasarkan pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan bahwa jika terjadi PHK maka pengusaha wajib membayar pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima.