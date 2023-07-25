Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Menguat, Indeks Dow Jones Pimpin Kenaikan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |07:22 WIB
Wall Street Menguat, Indeks Dow Jones Pimpin Kenaikan
Bursa saham Wall Street ditutup menguat (Foto: Ilustrasi Shutterstock)
A
A
A

JAKARTAWall Street ditutup menguat pada perdagangan Senin waktu setempat dan membukukan kemenangan beruntun terpanjang dalam enam tahun. Bursa saham AS menguat dipimpin oleh indeks Dow Jones Industrial Average (DJI).

Mengutip Reuters, Selasa (25/7/2023), indek Dow Jones Industrial Average (.dji) naik 183,55 poin, atau 0,52%, menjadi 35.411,24, S&P 500 (.spx) memperoleh 18,3 poin, atau 0,40%, menjadi 4.554,64 dan komposit NASDAQ (.ixic) menambah 26.06 poin, atau 0,19%.

"Apa yang Anda lihat sekarang adalah orang memperluas luasnya pasar," kata Randy Frederick, direktur pelaksana perdagangan dan derivatif di Schwab Center for Financial Research.

"Orang-orang mungkin mulai mengambil keuntungan (dalam teknologi) dan berinvestasi di bagian lain pasar yang mungkin mereka lihat sedikit lebih murah."

Investor sedang menunggu pendapatan Microsoft (MSFT.O), Google-owner Alphabet (GOOGL.O) dan Meta Platforms (META.O) minggu ini, yang akan menunjukkan apakah saham mereka membenarkan penilaian setinggi langit.

Nasdaq Composite Index (.IXIC) yang padat teknologi telah menguat 34,3% tahun ini, mengungguli rekan-rekannya karena perusahaan pertumbuhan megacap yang sensitif terhadap suku bunga naik di tengah optimisme tentang kecerdasan buatan dan berakhirnya siklus pengetatan Fed.

Halaman:
1 2
