Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat ke Rentang 6.800-6.921

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |08:00 WIB
IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat ke Rentang 6.800-6.921
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi bergerak cenderung menguat pada sepanjang perdagangan. Adapun pergerakan IHSG hari ini berada di kisaran 6.800 – 6.921.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, pergerakan IHSG masih bagus, namun sudah dua kali gagal tembus resistance 6921.

"Terdorong oleh saham-saham komoditas, IHSG kembali bergerak menguat, walaupun nilai transaksi agak menurun namun hal ini bisa dikatakan wajar mengingat ada sektor khusus yang mendominasi pergerakan indeks," tulis William dalam analisisnya, Selasa (25/7/2023).

Menurut William, sektor komoditas memang terlihat akan “comeback” sejak adanya perkiraan Fed rate akan berhenti naik.

"Kami menemukan akumulasi yang cukup konsisten pada beberapa saham di sektor ini dan sudah mengalami penguatan," kata dia.

Sedangkan untuk sektor lainnya, terlihat ada koreksi sehat namun tren tidak patah.

"Kami menilai bahwa pilihan saham untuk trading sudah lebih banyak sambil pelaku pasar mengamati apakah IHSG bisa menembus atau setidaknya mendekati leve 7.000 atau tidak, dan perkembangan kabar The Fed," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182271/ihsg-Eplo_large.jpg
Net Buy Rp3,46 Triliun, Asing Borong Saham BBCA hingga BREN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182202/ihsg-voGU_large.jpg
IHSG Sepekan Cetak Rekor! Menguat ke 8.394, Kapitalisasi Pasar Rp15.316 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement