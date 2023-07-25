IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat ke Rentang 6.800-6.921

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi bergerak cenderung menguat pada sepanjang perdagangan. Adapun pergerakan IHSG hari ini berada di kisaran 6.800 – 6.921.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, pergerakan IHSG masih bagus, namun sudah dua kali gagal tembus resistance 6921.

"Terdorong oleh saham-saham komoditas, IHSG kembali bergerak menguat, walaupun nilai transaksi agak menurun namun hal ini bisa dikatakan wajar mengingat ada sektor khusus yang mendominasi pergerakan indeks," tulis William dalam analisisnya, Selasa (25/7/2023).

Menurut William, sektor komoditas memang terlihat akan “comeback” sejak adanya perkiraan Fed rate akan berhenti naik.

"Kami menemukan akumulasi yang cukup konsisten pada beberapa saham di sektor ini dan sudah mengalami penguatan," kata dia.

Sedangkan untuk sektor lainnya, terlihat ada koreksi sehat namun tren tidak patah.

"Kami menilai bahwa pilihan saham untuk trading sudah lebih banyak sambil pelaku pasar mengamati apakah IHSG bisa menembus atau setidaknya mendekati leve 7.000 atau tidak, dan perkembangan kabar The Fed," jelasnya.