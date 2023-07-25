Riset MNC Sekuritas: IHSG Diprediksi Menguat

JAKARTA - MNC Sekuritas memproyeksi pada skenario terbaiknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) IHSG masih berpeluang menguat ke arah 6.954.
"Namun demikian, tidak menutup kemungkinan IHSG akan terkoreksi dahulu ke rentang area 6,872-6,894," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (25/7/2023).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6,798, 6,744 dan resistance 6,931, 6,971.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
ADRO - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 2.400-2.450
Target Price: 2.550, 2.660
Stoploss: below 2.320