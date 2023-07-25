Riset MNC Sekuritas: IHSG Diprediksi Menguat

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - MNC Sekuritas memproyeksi pada skenario terbaiknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) IHSG masih berpeluang menguat ke arah 6.954.

"Namun demikian, tidak menutup kemungkinan IHSG akan terkoreksi dahulu ke rentang area 6,872-6,894," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (25/7/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6,798, 6,744 dan resistance 6,931, 6,971.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ADRO - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 2.400-2.450

Target Price: 2.550, 2.660

Stoploss: below 2.320