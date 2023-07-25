Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Rekomendasi Saham Hari Ini dari ANTM hingga ITMG

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |08:32 WIB
Rekomendasi Saham Hari Ini dari ANTM hingga ITMG
Rekomendasi saham hari ini (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA Rekomendasi saham pada perdagangan hari ini, Selasa (25/7/2023). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang mengalami koreksi pada perdagangan hari ini.

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG dapat membentuk koreksi hari ini untuk menguji support minor di level 6.870 karena membentuk candle shooting star pada hari Senin (24/7/2023).

“IHSG akan melanjutkan tren naik sebelumnya menuju 6.985 apabila tetap di atas 6.840,” kata Ivan dalam risetnya, Selasa (25/7/2023).

Adapun, level support IHSG berada di 6.840, 6.800, 6.766 dan 6.704. Sementara level resistennya di 6.912-6.930, 6.960-6.985 dan 7.055.

Ivan merekomendasikan accumulative buy pada saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) di rentang harga Rp1.940-Rp1.960, dengan target harga terdekat di Rp2.040.

“ANTM masih berpeluang untuk melemah ke zona support Rp1.915-Rp1.925, dan akan rebound selama harga masih di atas Rp1.895,” kata Ivan.

Selanjutnya, Ivan merekomendasikan buy on weakness pada saham PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) di rentang harga Rp620-Rp625, dengan target harga terdekat di Rp730. ESSA akan mulai membentuk wave iii dan diperkirakan menguji kembali resisten Rp730 apabila harga masih di atas support Fibonacci Rp620.

Halaman:
1 2
