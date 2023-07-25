BEI Cabut Suspensi Saham HOMI

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencabut suspensi atau penghentian sementara perdagangan Saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI). Saham HOMI setelah sempat dihentikan sementara pada 21 Juli 2023.

Pembukaan kembali suspensi perdagangan saham HOMI secara efektif berlaku di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai pada perdagangan sesi I hari ini, Selasa 25 Juli 2023.

"Maka dengan ini diumumkan bahwa suspensi atas perdagangan Saham PT Grand House Mulia Tbk. (HOMI) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 25 Juli 2023," tulis Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A.