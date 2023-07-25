Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Kini Investor Makin Mudah Investasi di Pasar Modal, Cukup Lewat Satu Jari

Heri Purnomo , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |13:11 WIB
Kini Investor Makin Mudah Investasi di Pasar Modal, Cukup Lewat Satu Jari
Bursa Efek Indonesia. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan aplikasi mobile yakni IDX Mobile.

Aplikasi ini merupakan wadah informasi pasar modal Indonesia secara real time dan akurat.

Kepala Unit Penjualan dan Pemasaran Data BEI, Lulu Meutia menjelaskan bahwa data real time yang dimaksud seperti, harga saham, indeks, berita perusahaan tercatat, laporan keuangan, komoditas, dan lainnya.

Lulu menegaskan bahwa data yang tersedia di IDX Mobile tersebut dipastikan keabsahannya.

Hal tersebut lantaran datanya bersumber langsung dari transaksi dan informasi di Bursa Efek Indonesia.

"Betul sekali jadi publik itu bisa mendapatkan data pasar modal yang akurat dan real time juga karena langsung dari sumbernya dari transaksi dan informasi yang ada di pasar modal Indonesia," katanya dalam Market Review IDXChannel, Selasa (25/7/2023).

