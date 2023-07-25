Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Buruh Gelar Aksi Demo di Depan BEI, Ada Apa?

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |14:03 WIB
Buruh Gelar Aksi Demo di Depan BEI, Ada Apa?
Buruh demo di depan BEI. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah perwakilan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, 24 Juli 2023 sore.

Presiden Partai Buruh yang juga pimpinan FSPMI Said Iqbal mengatakan aksi dilakukan menyusul dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak karyawan security PT G4S Security Services.

 BACA JUGA:

"Ada PHK sepihak karyawan security PT G4S yang bekerja dan ditempatkan di PT HM Sampoerna Tbk (HMSP). Status mereka juga dialihkan dari karyawan tetap menjadi outsourcing," kata Said Iqbal saat dihubungi di hari yang sama.

Dikonfirmasi secara terpisah, Head of Legal PT G4S Security Services, Axel Yohandi membantah pernyataan Said Iqbal soal PHK di Sampoerna. Axel menambahkan, pernyataan Said sama sekali tidak benar.

 BACA JUGA:

"Aksi demo yang dilakukan pada Senin lalu tidak ada kaitannya dengan Sampoerna," ujar Axel.

Halaman:
1 2
