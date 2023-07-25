Rapor Bank Jatim di Semester I-2023, Penyaluran Kredit Naik hingga 13%

JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim mencatat kinerja yang cukup baik pada semester I-2023. Penyaluran kredit Bank Jatim meningkat signifikan di atas rata-rata yaitu 13,02%(YoY).

Untuk pertumbuhan kredit tertinggi terjadi pada sektor komersial & SME sebesar 25,55% (YoY) dan sektor konsumer 5,77% (YoY).

Menurut Direktur Utama Busrul Iman, akses pembiayaan terhadap pelaku usaha harus dibuka selebar-lebarnya agar dapat menciptakan lapangan usaha dan lapangan pekerjaan baru. Sehingga bisa tercipta kesejahteraan untuk masyarakat.

”Pertumbuhan penyaluran kredit merupakan cerminan dari perekonomian yang berjalan dan menandakan adanya kenaikan permintaan barang dan jasa dari masyarakat,” tegasnya, Selasa (25/7/2023).

Pertumbuhan kredit yang telah dicapai Bank Jatim membuat LDR perusahaan semakin membaik. Dari 45,88% pada Semester I-2022 meningkat jadi 59,54% pada Semester I-2023.

Penyaluran kredit juga diikuti oleh perbaikan kualitas pinjaman. Hal itu terlihat dari rasio Loan At Risk (LAR) yang melandai di angka 5,77% pada Semester I-2023, berbanding 6,86% di tahun sebelumnya (YoY). Rasio Non Performing Loan (NPL) Gross bankjatim juga ikut menurun di angka 2,80% pada Semester I 2023, berbanding 4,12% pada periode yang sama tahun sebelumnya (YoY).

”Penurunan rasio NPL dan LAR ini menunjukkan bahwa kualitas kredit bankjatim menjadi semakin sehat dan menjadi tanda adanya recovery dari beberapa sektor ekonomi,” jelas Busrul.