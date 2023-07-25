Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Dunia Merosot Jelang Keputusan The Fed

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |07:16 WIB
Harga Emas Dunia Merosot Jelang Keputusan The Fed
Harga emas berjangka turun (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Harga emas dunia merosot pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Harga emas memperpanjang penurunan untuk hari ketiga berturut-turut dan menetap di level terendah dalam seminggu tertekan dolar AS yang lebih kuat menjelang keputusan kebijakan Fed minggu ini.

Melansir Antara, Selasa (25/7/2023), kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange terpangkas USD4,40 atau 0,20% menjadi USD1.962,20 per ounce.

Dolar AS menguat menjelang keputusan kebijakan moneter Federal Reserve yang akan dirilis pada Rabu (26/7). Bank sentral AS diperkirakan akan menaikkan biaya pinjaman sebesar 25 basis poin pada tetapi investor juga akan mencari petunjuk bahwa langkah tersebut mungkin yang terakhir dari siklus kenaikan suku bunga.

Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya naik 0,247% menjadi 101,330, sementara pasar berjangka memperkirakan suku bunga Fed akan naik menjadi 5,43% pada November dan tetap di atas 5,0% hingga Juni 2024.

"The Fed mungkin tidak akan menaikkan suku lagi pada pertemuan September setelah kenaikan minggu ini, tetapi dengan ekonomi AS dalam kondisi yang lebih baik untuk saat ini, euro menanggung beban kekuatan dolar yang luas," kata John Velis, kepala strategi makro Amerika di BNY Mellon Markets di New York.

Pasar secara luas terfokus pada keputusan Fed atas suku bunga, pada akhir pertemuan dua hari pada Rabu (26/7).

