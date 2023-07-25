Elon Musk Ganti Logo Burung Biru Twitter Jadi X Hitam Putih, Ini Maknanya

JAKARTA - Elon Musk mengganti logo burung biru Twitter menjadi ‘X’ hitam putih. Bos Twitter Elon Musk mengungkapkan pergantian logo ini masuk dalam langkah rebranding besar-besaran.

Melansir VOA, Selasa (25/7/203), Musk mengganti ikon Twitternya sendiri dengan X putih berlatar belakang hitam dan memposting foto hari Senin mengenai desain yang diproyeksikan dari kantor pusat Twitter di San Fransisco.

BACA JUGA: Segini Harta Kekayaan Elon Musk yang Mau Ganti Logo Burung Twitter Jadi X

Huruf X itu mulai muncul di versi desktop Twitter pada hari Senin, tetapi logo burung masih dominan di seluruh aplikasi ponsel.

Musk telah meminta ide mengenai logo dan memilih salah satunya, yang ia sebut sebagai Art Deco minimalis, seraya mengatakan ini “pasti akan disempurnakan.”

“Dan tidak lama lagi kita akan ucapkan selamat tinggal kepada merek twitter dan, secara bertahap, semua burung,” cuit Musk hari Minggu.

Domain web X.com kini mengarahkan para pengguna ke Twitter.com, kata Musk.

Menanggapi pertanyaan mengenai sebutan bagi tweet atau cuitan setelah rebranding tuntas, Musk menjawab cuitan akan disebut dengan X.

Musk, CEO Tesla, telah lama terpesona dengan huruf itu. Miliarder ini juga adalah CEO perusahaan roket Space Exploration Technologies Corp., yang umum dikenal sebagai SpaceX. Pada tahun 1999, ia mendirikan perusahaan rintisan yang disebut X.com, perusahaan jasa keuangan online yang kini dikenal sebagai PayPal.