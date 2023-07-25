Pendapatan Sopir Taksi Mobil Listrik Tesla Lebih Besar 2 Kali Lipat

JAKARTA – Pendapatan supir taksi PT Blue Bird Tbk (BIRD) mobil listrik Tesla lebih besar 2 kali lipat dibanding taksi reguler hingga taksi mobil listrik. Pendapatan yang didapatkan oleh driver taksi reguler dengan mobil listrik pun berbeda.

General Manager Pool Pusat PT Blue Bird Tbk Dicky Wirawan mengungkapkan bahwa pendapatan driver mobil listrik Tesla lebih besar dibandingkan dengan pendapatan driver taksi reguler.

Tidak tanggung-tanggung pendapatan driver taksi Tesla lebih unggul dua kali lipat dibandingkan pendapatan driver taksi reguler.

"Pasti lebih baik Tesla, hitunganya itu 2 kali lipat lebih besar," kata Dicky di kantor Blue Bird, Jakarta, Senin (24/7/2023) malam.

Adapun untuk menjadi driver mobil listrik Tesla yang memiliki pendapatan lebih besar tersebut perlu perjalanan yang panjang. Dwicky menjelaskan bahwa driver taksi Tesla harus menjadi driver taksi reguler terlebih dahulu.

Kemudian setelahnya akan ada masa uji selama tiga bulan tersebut akan dinilai terkait standar pelayanannya. Ketika kinerjanya baik akan diangkat menjadi mitra.