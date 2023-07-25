Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Bos Trader Terkaya Dunia 2023, Ada yang Punya Harta Rp524 Triliun

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |19:51 WIB
5 Bos <i>Trader</i> Terkaya Dunia 2023, Ada yang Punya Harta Rp524 Triliun
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA- Deretan 5 bos trader terkaya di dunia 2023 menarik untuk diulas. Pasalnya bisnis trader membuat sebagain pemiliknya mendapatkan keuntungan luar biasa.

Adapun, bisnis trading adalah salah satu aktivitas yang akhir-akhir ini sering dilakukan milenial untuk raih keuntungan. Berkat kemajuan teknologi, trading saat ini mudah untuk dipraktikkan.

Lantas, siapa saja mereka? Berdasarkan data Forbes, berikut 5 bos trader terkaya di dunia 2023 dengan penghasilan fantastis.

1. Steve Cohen

Steve Cohen merupakan pendiri sekaligus CEO dari Point72 Asset Management, perusahaan yang berfokus pada manajemen aset. Dari perusahaan tersebut, Steve Cohen berhasil mengumpulkan pundi-pundi kekayaan mencapai USD17,5 miliar atau sekitar Rp262 triliun.

Halaman:
1 2 3
