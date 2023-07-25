Tagih Investasi Tesla di RI, Luhut Temui Elon Musk

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa dirinya bakal mendatangi CEO Tesla Elon Musk pada 3 Agustus mendatang di kantor pusat Tesla California, Amerika Serikat.

Adapun pertemuan itu guna membahas kepastian investasi Tesla di Tanah Air.

"Saya akan menemui Elon Minggu depan pada tanggal 3 Agustus, di California. Tentang (investasi) Tesla, kita akan lihat pada 3 Agustus," jelasnya dalam acara Nikel Conference di Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023).

Dia mengaku optimis lantaran Indonesia memiliki keunggulan atas nikel yang menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik. Luhut pun mengungkapkan, seluruh harga komoditas dunia sedang menurun kecuali bijih nikel.

Sebab, tren harga nikel yang masih mengalami kenaikan salah satunya dipicu dari langkah Indonesia yang dapat menghasilkan kobalt dari bijih nikel di Indonesia. Upaya hilirisasi yang terus digencarkan pemerintah pun secara langsung memberikan dampak bagi penciptaan lapangan pekerjanan di dalam negeri.