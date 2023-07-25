Jokowi ke China, Jajaki Investasi Mobil Listrik BYD di RI

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal segera bertolak ke Chengdu, China pada Kamis (27/7/2023).

Adapun lawatan itu salah satunya untuk menjajaki rencana investasi produsen mobil listrik China, BYD ke Indonesia.

"BYD ingin berinvestasi di Indonesia, dan tanggal 27 kita akan melihat Chengdu selama perjalanan Presiden Jokowi ke China,” katanya dalam acara Nikel Conference di Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023).

Luhut menuturkan, pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif yang akan diberikan kepada setiap investasi perusahaan kendaraan listrik di Indonesia.

Insentif itu diberikan agar bisa menarik para produsen mobil maupun motor listrik untuk mau membangun pabriknya di Tanah Air.

Setelah melakukan pertemuan dengan pihak BYD, Luhut mengungkapkan, dirinya juga akan menemui bos Tesla Elon Musk, pada 3 Agustus 2023 mendatang.