Perjalanan KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Kembali Normal Usai Truk Tabrak Tiang Listrik

JAKARTA - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) telah berhasil mengevakuasi sebagian tiang listrik aliran atas (LAA) pada pukul 11.06 WIB.

Sehingga perjalanan KRL Tanah Abang menuju Serpong/Rangkasbitung bisa dilintasi.

BACA JUGA:

Setelah sebelumnya mengalami gangguan akibat tiang Listrik Aliran Atas (LAA) yang miring menghalangi jalur rel akibat ditabrak truk pada lintas Pondok Ranji – Kebayoran tepatnya di KM 17+5.

Manager External Relations & Corporate Image Care KAI Commuter Leza Arlan menjelaskan bahwa perjalanan tersebut belum dalam kondisi normal.

BACA JUGA:

Di mana perjalannya hanya satu jalur.

"Perjalanan commuter line sudah kembali bisa melintas dengan menggunakan satu jalur dari arah Tanah Abang menuju Serpong/Rangkasbitung dengan kecepatan terbatas yaitu 20 Km / jam untuk tetap menjaga keselamatan perjalanan commuter line di lokasi," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (25/7/2023)