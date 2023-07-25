Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perjalanan KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Kembali Normal Usai Truk Tabrak Tiang Listrik

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |15:01 WIB
Perjalanan KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Kembali Normal Usai Truk Tabrak Tiang Listrik
KRL. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) telah berhasil mengevakuasi sebagian tiang listrik aliran atas (LAA) pada pukul 11.06 WIB.

Sehingga perjalanan KRL Tanah Abang menuju Serpong/Rangkasbitung bisa dilintasi.

Setelah sebelumnya mengalami gangguan akibat tiang Listrik Aliran Atas (LAA) yang miring menghalangi jalur rel akibat ditabrak truk pada lintas Pondok Ranji – Kebayoran tepatnya di KM 17+5.

Manager External Relations & Corporate Image Care KAI Commuter Leza Arlan menjelaskan bahwa perjalanan tersebut belum dalam kondisi normal.

Di mana perjalannya hanya satu jalur.

"Perjalanan commuter line sudah kembali bisa melintas dengan menggunakan satu jalur dari arah Tanah Abang menuju Serpong/Rangkasbitung dengan kecepatan terbatas yaitu 20 Km / jam untuk tetap menjaga keselamatan perjalanan commuter line di lokasi," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (25/7/2023)

