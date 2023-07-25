Kabar Posisinya Digantikan Ahok, Dirut Pertamina Nicke Widyawati Buka Suara

JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati buka suara soal kabar posisinya akan digantikan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menurutnya, soal pergantian direksi merupakan hak pemegang saham.

Sehingga dirinya mengaku tidak bisa berkomentar soal hal tersebur.

"Iya itu kewenangan pemegang saham jadi dalam hal ini, saya tidak dalam kapasitas untuk bicara," jelasnya ketika ditemui dalam acara IPA Convex 2023 di ICE BSD, Tangerang, Selasa (25/7/2023).

Diketahui ramai diberitakan sebelumnya, Ahok disebut-sebut bakal ditunjuk menjadi orang nomer satu di Holding BUMN Minyak dan Gas (Migas) tersebut.