HOME FINANCE HOT ISSUE

El Nino Ancam Stok Gula, Pengusaha Makanan dan Minuman Cari Alternatif

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |22:04 WIB
El Nino Ancam Stok Gula, Pengusaha Makanan dan Minuman Cari Alternatif
El Nino Ancam Stok Gula Nasional. (foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA El Nino mengancam stok gula secara Nasional. Bahkan ketersediaan gula berpotensi langka bila tidak segara diantisipasi.

Ketua Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengungkapkan, dampak buruk El Nino bakal mempengaruhi produktivitas lahan tebu yang menjadi bahan baku dari gula.

“Karena ternyata El Nino pengaruhnya besar sekali, kalau tebu itu kan 10 bulan penanamannya, kalau ada El Nino otomatis musim tanam dan sebagainya akan ada pengaruhnya terhadap produktivitas dari tanaman tebu sendiri. Ini yang harus kita antisipasi," jelas Adhi, Selasa (25/7/2023).

Industri makanan dan minuman pun segera mencari alternatif untuk mencari stok gula. Salah satunya berinovasi mencari alternatif pengganti gula, seperti stevia, sukralosa dan lain sebagainya.

Sementara itu, Pengamat Pertanian Khudori menjelaskan, perlu dilakukan langkah antisipatif untuk memastikan stok gula dapat tercukupi. Dengan demikian, kelangkaan gula di masyarakat dapat dicegah.

“Kalau stok hanya pertengahan atau akhir September, mesti segera dilakukan impor gula mentah. Dugaan saya, kuota dan izin impor sudah dikeluarkan,” jelas Khudori.

