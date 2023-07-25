Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ternyata Ini Alasan Kenapa Bus Sumber Kencono Ganti Nama?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |19:30 WIB
Ternyata Ini Alasan Kenapa Bus Sumber Kencono Ganti Nama?
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Ternyata ini alasan kenapa bus sumber kencono ganti nama menarik untuk diulas. Pembahasan ini meliputi mengenai beberapa faktor perusahaan mengganti nama usahanya untuk menjadi lebih baik.

Seperti diketahui, bus Sumber Kencono bahkan mendapat jukukan raja jalanan yang tidak segan-segan untuk menyalip para kompetitornya. Sayangnya, nama usaha ini harus diganti dikarenakan berbagai faktor agar lebih bisa bertahan dalam persaingan bisnis.

Ternyata ini alasan kenapa bus sumber kencono ganti nama untuk membentuk citra yang lebih baik dari sebelumnya. pasalnya, saat masih beroperasi dengan nama Sumber Kencono, bus sering sekali mengalami kecelakaan.

PO bus ini mengganti menjadi Sugeng Rahayu. Sugeng Rahayu tentunya sudah tidak asing lagi di telinga. Perusahaan otobus yang satu ini terkenal sering berganti nama, dari semula Sumber Kencono, Sumber Selamat, hingga akhirnya menjadi Sugeng Rahayu.

Seperti diketahui, PO Sumber Kencono berdiri pada tahun 1981 oleh bapak Setyaki Sasongko dengan unit awal berjumlah enam unit bus. Sumber Kencono pada awalnya melayani trayek Surabaya-Jogja dengan kelas yang merakyat sehingga menjadi pilihan untuk masyarakat yang tinggal di daerah yang dilewati rute bus ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/455/3177721//po_bus-QHYq_large.png
Daftar PO Bus yang Ternyata Punya Bisnis SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173922//viral_pengendara_nmax_hentikan_bus_di_tikungan_tajam-twdo_large.jpg
Viral Pengendara NMax Hentikan Bus di Tikungan Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173178//po_als-r9SL_large.jpeg
PO Bus yang Layani Rute Terjauh di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/15/3171331//byd_perkenalkan_e_bus_platform_3-Vxug_large.jpg
BYD Perkenalkan Teknologi Bus Listrik dengan Kemampuan Jalan saat Ban Bocor hingga 100 Km/jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/320/3168057//bus-SzPe_large.jpg
Libur Panjang Maulid Nabi, Kemenhub Temukan 23 Bus Tak Laik Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/320/3166275//bus-dxGu_large.png
Daftar 3 PO Bus Terkenal yang Punya SPBU Sendiri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement