Ternyata Ini Alasan Kenapa Bus Sumber Kencono Ganti Nama?

JAKARTA- Ternyata ini alasan kenapa bus sumber kencono ganti nama menarik untuk diulas. Pembahasan ini meliputi mengenai beberapa faktor perusahaan mengganti nama usahanya untuk menjadi lebih baik.

Seperti diketahui, bus Sumber Kencono bahkan mendapat jukukan raja jalanan yang tidak segan-segan untuk menyalip para kompetitornya. Sayangnya, nama usaha ini harus diganti dikarenakan berbagai faktor agar lebih bisa bertahan dalam persaingan bisnis.

Ternyata ini alasan kenapa bus sumber kencono ganti nama untuk membentuk citra yang lebih baik dari sebelumnya. pasalnya, saat masih beroperasi dengan nama Sumber Kencono, bus sering sekali mengalami kecelakaan.

PO bus ini mengganti menjadi Sugeng Rahayu. Sugeng Rahayu tentunya sudah tidak asing lagi di telinga. Perusahaan otobus yang satu ini terkenal sering berganti nama, dari semula Sumber Kencono, Sumber Selamat, hingga akhirnya menjadi Sugeng Rahayu.

Seperti diketahui, PO Sumber Kencono berdiri pada tahun 1981 oleh bapak Setyaki Sasongko dengan unit awal berjumlah enam unit bus. Sumber Kencono pada awalnya melayani trayek Surabaya-Jogja dengan kelas yang merakyat sehingga menjadi pilihan untuk masyarakat yang tinggal di daerah yang dilewati rute bus ini.