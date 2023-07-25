Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kim Kardashian Jadi Miliarder Dunia Berharta Rp25,5 Triliun Berkat Pakaian Dalam

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |20:01 WIB
Kim Kardashian Jadi Miliarder Dunia Berharta Rp25,5 Triliun Berkat Pakaian Dalam
Kim Kardashian. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Harta kekayaan selebritas Kim Kardashian bertambah sekitar USD500 juta atau setara Rp7,4 triliun. (Kurs: 14.943/USD)

Hartanya itu bertambah dari penjualan Skims, brand pakaian olahraga milik Kim Kardashian yang telah berhasil mengumpulkan dana segar sebesar USD270 juta, sehingga meningkatkan valuasinya menjadi USD4 miliar.

Dilansir Forbes di Jakarta, Selasa (25/7/2023), kekayaan bersih Kim Kardashian sekarang mencapai USD1,7 miliar atau setara Rp25,5 triliun.

Di mana angka itu alami peningkatan dari USD1,2 miliar sebelum para investor, termasuk manajer aset Wellington Management dan perusahaan ventura Greenoaks Capital, menyuntikkan dana baru ke Skims dengan nilai valuasi tertinggi.

Sementara itu, bisnis yang terkenal dengan bodysuit, bra, dan pakaian santai ini terakhir kali dihargai oleh investor sebesar USD3,2 miliar pada awal tahun 2022.

Forbes memperkirakan bahwa Kardashian memiliki setidaknya sepertiga saham perusahaan.

