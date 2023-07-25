3 Tips Buat Trading Plan Saham dari MotionTrade

JAKARTA - MNC Sekuritas memberikan tips untuk membuat tranding plan. Di mana dalam trading saham membutuhkan perencanaan dan analisa yang matang untuk dapat memperoleh keuntungan sesuai target.

Agar trading dapat berlangsung secara berkesinambungan, para investor perlu membuat trading plan sebagai panduan dalam manajemen portofolio dan melakukan aksi beli atau jual saham. Trading plan yang jelas akan membantu trader agar tidak kebingungan dalam menghadapi perubahan harga pasar yang fluktuatif.

Berikut ini merupakan tiga komponen pokok dalam membuat trading plan, Selasa (25/7/2023), antara lain:

1. Titik Entry (Buy)

Titik entry merupakan kisaran harga di mana Anda akan membeli saham dengan manajemen risiko yang telah diperhitungkan. Untuk menentukan titik entry, Anda dapat menggunakan analisis fundamental dan teknikal. Titik entry ini dapat berupa range harga pembelian saham yang Anda incar.

2. Titik Exit (Sell)

Titik exit merupakan posisi trader dalam menjual saham yang dimiliki dan memperoleh keuntungan berdasarkan pada manajemen risiko dan kisaran harga yang telah diperhitungkan sebelumnya. Apabila kisaran harga sudah berada di level keuntungan yang ingin didapat, maka Anda dapat menjual saham tersebut. Namun, pastikan agar target keuntungan tersebut telah diperhitungkan secara rasional.