Riset MNC Sekuritas: IHSG Diprediksi Menguat ke 6.954

JAKARTA - Riset MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berlanjut menguat 0,3% ke 6.917 dan masih didominasi volume pembelian.

MNC Sekuritas mengatakan, pada skenario terbaiknya, penguatan IHSG tertahan oleh Upper Band, sehingga IHSG masih berpeluang menguat ke arah 6.954.

"Waspadai akan adanya koreksi pada IHSG untuk membentuk wave iv ke rentang area 6.783-6.868," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (26/7/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.798, 6.744 dan resistance 6.931, 6.971.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini: