HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Menguat 0,25% ke 6.935

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |09:19 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat 0,25% ke 6.935
IHSG hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka naik 0,25% di 6.935,04 pada perdagangan Rabu (26/7/2023).

Hingga pukul 09.01 WIB, indeks komposit bertahan positif 0,35% di 6.941,70. Sebanyak 177 saham menguat, 104 melemah, dan 243 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp335,37 miliar, dari net-volume 771,99 juta saham yang diperdagangkan.

 BACA JUGA:

Sejumlah indeks pendukung ikut menguat seperti LQ45 naik 0,49% di 968,55, indeks JII menguat 0,29% di 552,39, indeks IDX30 naik 0,47% di 503,60, dan indeks MNC36 menanjak 0,49% di 369,83.

Sementara indeks sektoral bergerak variatif, seperti yang naik adalah industri 0,64%, teknologi 0,19%, konsumer-siklikal 0,23%, energi 0,85%, transportasi 0,23%, bahan baku 0,73%, dan keuangan 0,20%. Sedangkan yang turun antara lain konsumer nonsiklikal 0,29%, infrastruktur 0,17%, properti 0,09%, dan kesehatan 0,31%.

 BACA JUGA:

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk (MAHA) melesat 29,56% di Rp206, PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN) tumbuh 14,50% di Rp750, dan PT Eratex Djaja Tbk (ERTX) menguat 8,18% di Rp238.

Halaman:
1 2
