HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Rombak Penghuni Indeks LQ45, IDX30 hingga IDX80, Ini Susunan Terbarunya

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |09:54 WIB
BEI Rombak Penghuni Indeks LQ45, IDX30 hingga IDX80, Ini Susunan Terbarunya
Ilustrasi saham. (Foto: Freepik)
JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan perombakan konstituen sejumlah indeks pendukung pasar modal yaitu indeks LQ45, IDX30, IDX80, KOMPAS100, infobank15, BISNIS-27, MNC36, dan SMinfra18.

Evaluasi mayor dilakukan terhadap IDX30, LQ45, IDX80, KOMPAS100, dan infobank15, yang terdapat sejumlah perubahan konstituen. Sedangkan sisanya adalah evaluasi minor.

Anggota baru yang masuk indeks LQ45 adalah PT Gudang Garam Tbk (GGRM), dan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI). Mereka menggantikan posisi saham PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) dan PT Timah Tbk (TINS). Ini merupakan evaluasi mayor BEI yang akan mulai berlaku pada Agustus 2023 sampai Januari 2024.

GGRM memiliki tingkat rasio free float sebesar 17,16%, dengan bobot terhadap LQ45 sebesar 0,51%. Sedangkan rasio free float MAPI sebesar 48,64%, dengan bobot 0,83% terhadap indeks.

"Jumlah saham untuk perhitungan indeks akan disesuaikan pada tanggal efektif apabila terjadi aksi korporasi seperti stock split, reverse stock, right issue, saham bonus dan atau dividen saham yang terjadi pada saat sebelum tanggal efektif," kata BEI dalam keterangan Rabu (26/7/2023).

