Siloam (SILO) Raup Laba Rp503,3 Miliar, Naik 139,3% di Semester I-2023

JAKARTA - PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) meraup laba bersih Rp503,36 miliar di semester I 2023. Laba pengelola rumah sakit Siloam ini melesat hingga 139,35% dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp210,30 miliar.

Adapun, pertumbuhan laba bersih sejalan dengan pendapatan perseroan yang juga naik 19,77% menjadi Rp5,28 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp4,40 triliun. Secara rinci, pendapatan spesialis tercatat sebesar Rp1,19 triliun dan pendapatan non spesialis sebesar Rp4,08 triliun.

Berdasarkan segmennya, pendapatan rawat inap tercatat sebesar Rp3,01 triliun. Secara rinci, pendapatan obat dan perlengkapan medis tercatat sebesar Rp1,05 triliun, jasa penunjang medis dan jasa tenaga ahli menyumbang pendapatan sebesar Rp985,84 miliar, pendapatan fasilitas rumah sakit tercatat sebesar Rp357,50 miliar, kamar rawat inap dan kamar operasi mencatatkan pendapatan masing-masing sebesar Rp351,56 miliar dan Rp120,43 miliar, serta pendapatan administrasi dan lainnya sebesar Rp146,12 miliar.

Selanjutnya segmen rawat jalan mencatatkan pendapatan sebesar Rp2,26 triliun. Secara rinci, pendapatan jasa penunjang medis dan jasa tenaga ahli sebesar Rp1,29 triliun, obat dan perlengkapan medis tercatat sebesar Rp772,36 miliar, fasilitas rumah sakit mencatatkan pendapatan sebesar Rp80,17 miliar, serta pendapatan administrasi dan lainnya sebesar Rp124,89 miliar.