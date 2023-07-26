Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tak Bagi Dividen, Emiten Bali United (BOLA) Tahan Laba Jadi Modal

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |19:24 WIB
Tak Bagi Dividen, Emiten Bali United (BOLA) Tahan Laba Jadi Modal
BOLA tak bagikan dividen (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT Bali Bintang Sejahtera Tbk (BOLA) tidak membagikan dividen untuk keuangan tahun buku 2022. Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu (26/7/2023).

Direktur BOLA Yohanes Ade Bunian Moniaga mengatakan bahwa sebagian besar dari laba bersih masuk sebagai laba ditahan alias dibukukan ke modal. Sedangkan sebesar Rp200 juta dialokasikan sebagai dana cadangan wajib.

"Perseroan memutuskan tidak membagikan dividen," kata Yohanes dalam paparan publik.

Sebagaimana diketahui, emiten klub Bali United ini membukukan laba bersih senilai Rp16,4 miliar pada akhir 2022. Angka ini turun 91,04% dibandingkan akhir 2021 sebesar Rp183,2 miliar.

Direktur Utama PT Bali Bintang Sejahtera Tbk, Yabes Tanuri, menyampaikan kemenangan Back-to-Back yang diraih Bali United pada Liga 1 2018/2019 dan 2020/2021 menjadi salah satu landasan peluang dan strategi perusahaan ke depannya.

Halaman:
1 2
