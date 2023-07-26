Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BUMN Ditawarkan Listing di Bursa Efek Hong Kong

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |19:44 WIB
BUMN Ditawarkan Listing di Bursa Efek Hong Kong
BUMN ditawari IPO di Bursa Hong Kong (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Indonesia dan Hong Kong memperkuat kerjasama di berbagai bidang usaha. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyambut positif potensi kerja sama Hong Kong dengan Indonesia.

Tiko mengatakan Hong Kong juga menawarkan BUMN untuk dual listing yang berarti melantai di Bursa Efek Hong Kong.

"Mereka lagi mendorong untuk meningkatkan likuiditas daripada bursa dan dia menawarkan untuk dual listing di beberapa market cap besar kita, juga dual listing untuk startup-startup besar dari Indonesia di Hong Kong," ujar Tiko usai menghadiri acara kunjungan Delegasi Hong Kong ke Indonesia di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Tiko mengatakan Hong Kong juga tengah menjajaki kerja sama dengan pengelola bandara seperti PT Angkasa Pura (AP) I dan AP II serta Garuda Indonesia. Tiko menilai kerja sama tersebut akan memberikan keuntungan bagi peningkatan sektor pariwisata Indonesia.

"Ini juga ekosistem untuk transportasi, bandara Hong Kong kan ramai, nah kita lagi lihat kerja sama dengan Indonesia untuk bandara maupun maskapai supaya bisa menjadi feedernya masuk ke Indonesia," ucapnya.

Halaman:
1 2
