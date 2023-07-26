Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Butuh Waktu Tiga Tahun Pindahkan Pindad dan PTDI ke Kawasan Industri Subang

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |07:48 WIB
Erick Thohir Butuh Waktu Tiga Tahun Pindahkan Pindad dan PTDI ke Kawasan Industri Subang
Menteri BUMN Erick Thohir. (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah berencana memindahkan lokasi operasional PT Pindad (Persero) dan PT Dirgantara Indonesia (Persero) atau PTDI ke Kawasan Industri Subang, Jawa Barat (Jabar).

Namun, proses tersebut butuh waktu panjang.

 BACA JUGA:

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, perlu waktu 3-4 tahun sebelum dua anak usaha Holding BUMN Pertahanan (Defend ID) itu dipindahkan.

"Itu kan transisi, bukan berarti di meeting-in kemarin, minggu depan jadi, kan mesti bikin mapping, ya ini yang kita sedang rapatkan, itu perlu waktu 3-4 tahun," ujar Erick saat ditemui wartawan, ditulis Rabu (25/7/2023).

 BACA JUGA:

Dia menjelaskan pembangunan Kawasan Industri Subang akan sama dengan pembangunan proyek Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Jawa Tengah (Jateng).

Di mana, desain pembangunannya akan menjadi satu ekosistem yang mengintegrasikan pusat industri, jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek), Bandar Udara Internasional Kertajati, dan Pelabuhan Patimban.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Erick Thohir PTDI Pindah Pindad BUMN
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178179/rosan-n7EP_large.jpg
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177726/prabowo-Wf8O_large.png
7 Fakta Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Terlibat Korupsi Langsung Dihukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177407/hadi-Zhwn_large.jpg
Tak Hanya Garuda, Mensesneg Sebut BUMN Lain Juga Bisa Dipimpin WNA
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement