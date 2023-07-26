Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

155 Pejabat BUMN Belum Laporkan Harta Kekayaan, Erick Thohir: Kita Lagi Cek

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |07:51 WIB
JAKARTA - Sebanyak 155 Direksi dan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).

Hal ini berdasarkan laporkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menganggapi laporan tersebut, Menteri BUMN, Erick Thohir memastikan, akan memeriksa nama-nama 155 pejabat perusahaan pelat merah tersebut.

"Kita lagi cek, justru kalau kita ngecek diri sendiri kayaknya benar terus, cuma KPK yang ngecek lebih mantap kayaknya," ujar Erick saat ditemui wartawan, ditulis Rabu (25/7/2023).

Tak hanya itu Erick juga akan menindak tegas enam BUMN yang mencatatkan tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di bawah 60%.

Karena di bawah 60%, Komisi Antirasuah pun memasukan keenam perusahaan ke dalam daftar LHKPN terburuk.

