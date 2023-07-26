Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp4.000/Gram, Termahalnya Rp1 Miliar

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |08:59 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp4.000/Gram, Termahalnya Rp1 Miliar
Emas Antam. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik Rp4.000 per gram jadi Rp1.075.000 per gram, Rabu (26/7/2023).

Jika masyarakat ingin ingin menjual emas mereka, akan dihargai Rp954.000 per gram atau naik Rp5.000 per gram. Mengutip dari laman logammulia.com, cetakan emas Antam terkecil, yakni 0,5 gram berada di Rp585.000.

Sedangkan, untuk satuan 5 gram dihargai Rp5.135.000, dan 10 gram Rp10.205.000. Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp50.605.000.

Sementara untuk ukuran emas yang terbesar yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp505.820.000 dan Rp1.011.600.000.

Sekedar informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas batangan Antam hari ini:

