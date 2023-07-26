Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kinerja Ekonomi Membaik, R&I Naikkan Rating Indonesia Jadi BBB+

Michelle Natalia , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |09:08 WIB
Kinerja Ekonomi Membaik, R&I Naikkan Rating Indonesia Jadi BBB+
Ilustrasi ekonomi RI. (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Lembaga Pemeringkat Rating and Investment Information, Inc. (R&I) meningkatkan outlook Republik Indonesia menjadi positif dari sebelumnya stabil dan mempertahankan Peringkat Republik Indonesia pada BBB+ (dua level di atas tingkat terendah Investment Grade), Selasa, 25 Juli 2023.

Keputusan ini didukung oleh kinerja ekonomi yang tetap kuat dan ketahanan ekonomi yang terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global, inflasi dan defisit fiskal yang kembali dalam target lebih cepat dari perkiraan, stabilitas keuangan yang terjaga, serta tren penurunan rasio utang pemerintah.

 

Menanggapi keputusan R&I tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyatakan bahwa peningkatan outlook Indonesia menunjukkan keyakinan kuat pemangku kepentingan internasional atas stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi jangka menengah Indonesia yang tetap terjaga. Di mana di tengah ketidakpastian ekonomi global dan pasar keuangan yang meningkat.

"Kepercayaan dunia internasional ini didukung oleh kredibilitas kebijakan yang tinggi dan sinergi bauran kebijakan yang kuat antara pemerintah dan Bank Indonesia," ungkap Perry di Jakarta, Rabu (26/7/2023).

 

Ke depan, BI akan terus mencermati perkembangan ekonomi dan keuangan global dan domestik, merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Serta terus memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Halaman:
1 2
