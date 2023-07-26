Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell hingga BP AKR Hari Ini

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |09:11 WIB
Perbandingan Harga BBM Pertamina, Shell hingga BP AKR Hari Ini
Pertamina. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Update harga BBM Pertamina, Shell hingga BP AKR per hari ini, Rabu (26/7/2023).

Dilansir dari situs resmi Pertamina, ketiga jenis BBM yakni pertamax turbo, dexlite dan pertamina dex mengalami kenaikan harga Sedangkan harga pertamax, pertalite dan biosolar tetap.

 BACA JUGA:

Sebagai contoh, harga pertamax turbo di Jakarta naik dari sebelumnya Rp13.600 per liter menjadi Rp14.000 per liter, dexlite naik dari Rp12.650 per liter menjadi Rp13.150 per liter, dan pertamina dex dari harga awal Rp13.250 per liter naik menjadi Rp13.550 per liter.

Penyesuaian harga BBM juga dilakukan SPBU swasta seperti Shell, Vivo hingga BP-AKR. Kenaikan harga BBM Shell berkisar Rp290 per liter hingga Rp450 per liter.

Selanjutnya, kenaikan harga BBM Vivo berkisar Rp300-Rp380 per liter, sedangkan kenaikan BBM BP-AKR berkisar Rp290-Rp510 per liter.

 BACA JUGA:

Dengan berbagai perubahan tersebut, maka berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina, Shell hinga BP-AKR yang berlaku mulai hari ini:

SPBU Pertamina

Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter

Bio Solar: Rp6.800 per liter

Pertamax (RON 92): Rp12.400-Rp13.100 per liter

Pertamax Turbo (RON 98): Rp14.000-Rp14.700 per liter

Dexlite (CN 51): Rp13.150-Rp13.650 per liter

Pertamina Dex (CN 53): Rp13.550-Rp14.050 per liter.

