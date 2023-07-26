Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Isu Ahok Jadi Dirut Pertamina, Wamen BUMN: Selalu Ada Kemungkinan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |16:59 WIB
Isu Ahok Jadi Dirut Pertamina, Wamen BUMN: Selalu Ada Kemungkinan
Ahok diisukan jadi Dirut Pertamina (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diisukan mengisi kursi Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, proses perombakan Direksi dan Komisaris perusahaan pelat merah bisa saja terjadi, setelah penilaian atau review atas kinerja para petinggi perseroan dilakukan.

Meski tidak memberikan penjelasan gamblang terkait isu tersebut, lelaki yang akrab disapa Tiko itu menyebut pergantian Direksi selalu terjadi.

"Pergantian Direksi selalu ada kemungkinan, belum, belum ada, lagi proses, yang lain aja nanyanya," ujar Tiko saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2023).

Dia menjelaskan penilaian atas kinerja CEO BUMN dilakukan secara rutin. Pada tahun ini penilaian masih dilakukan, sehingga keputusannya belum dapat disampaikan.

"Kalau kita kan secara rutin mereview kinerja para CEO, ini prosesnya biasa aja, karena kita akan ada pergantian portofolio, nanti kita akan review di tahun terakhir ada perubahan-perubahan apa, tapi belum ada keputusan," ucap dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178179/rosan-n7EP_large.jpg
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177726/prabowo-Wf8O_large.png
7 Fakta Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Terlibat Korupsi Langsung Dihukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177407/hadi-Zhwn_large.jpg
Tak Hanya Garuda, Mensesneg Sebut BUMN Lain Juga Bisa Dipimpin WNA
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement