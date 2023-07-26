Isu Ahok Jadi Dirut Pertamina, Wamen BUMN: Selalu Ada Kemungkinan

JAKARTA – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diisukan mengisi kursi Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, proses perombakan Direksi dan Komisaris perusahaan pelat merah bisa saja terjadi, setelah penilaian atau review atas kinerja para petinggi perseroan dilakukan.

Meski tidak memberikan penjelasan gamblang terkait isu tersebut, lelaki yang akrab disapa Tiko itu menyebut pergantian Direksi selalu terjadi.

"Pergantian Direksi selalu ada kemungkinan, belum, belum ada, lagi proses, yang lain aja nanyanya," ujar Tiko saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (26/7/2023).

Dia menjelaskan penilaian atas kinerja CEO BUMN dilakukan secara rutin. Pada tahun ini penilaian masih dilakukan, sehingga keputusannya belum dapat disampaikan.

"Kalau kita kan secara rutin mereview kinerja para CEO, ini prosesnya biasa aja, karena kita akan ada pergantian portofolio, nanti kita akan review di tahun terakhir ada perubahan-perubahan apa, tapi belum ada keputusan," ucap dia.