Menteri Teten Tak Hadir Pertemuan dengan TikTok soal Project S, Ini Alasannya

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki tidak hadir saat TikTok Indonesia berkunjung ke Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) untuk berdiskusi terkait sejumlah isu perdagangan di socio-commerce termasuk masalah Project S.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, Fiki Satari menjelaskan alasan tidak hadirnya Menteri Teten dalam pertemuan tersebut. Menurutnya sejak awal yang mengundang TikTok bukanlah MenkopUKM, melainkan Asisten Deputi (Asdep) UKM.

"Yang mengundang Pak Asdep UKM jadi memang menugaskan kami," kata Fiki kepada awak media di KemenkopUKM, Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Namun dia menyebut, ada keinginan dari pihak TikTok Indonesia untuk bertatap muka langsung dengan Menteri Teten. Dia menyebut pihaknya saat inj masih menunggu surat yang akan diajukan oleh TikTok.

"Ada komunikasi dari pihak TikTok ingin bertemu dengan pak menteri (Teten Masduki) kami masih tunggu juga suratnya," sebutnya.