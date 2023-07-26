Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri Teten Tak Hadir Pertemuan dengan TikTok soal Project S, Ini Alasannya

Ikhsan Permana , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |17:19 WIB
Menteri Teten Tak Hadir Pertemuan dengan TikTok soal Project S, Ini Alasannya
MenkopUKM Teten Masduki. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki tidak hadir saat TikTok Indonesia berkunjung ke Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) untuk berdiskusi terkait sejumlah isu perdagangan di socio-commerce termasuk masalah Project S.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, Fiki Satari menjelaskan alasan tidak hadirnya Menteri Teten dalam pertemuan tersebut. Menurutnya sejak awal yang mengundang TikTok bukanlah MenkopUKM, melainkan Asisten Deputi (Asdep) UKM.

"Yang mengundang Pak Asdep UKM jadi memang menugaskan kami," kata Fiki kepada awak media di KemenkopUKM, Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Namun dia menyebut, ada keinginan dari pihak TikTok Indonesia untuk bertatap muka langsung dengan Menteri Teten. Dia menyebut pihaknya saat inj masih menunggu surat yang akan diajukan oleh TikTok.

"Ada komunikasi dari pihak TikTok ingin bertemu dengan pak menteri (Teten Masduki) kami masih tunggu juga suratnya," sebutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/455/3182188/umkm-cFr9_large.jpg
Saatnya Unjuk Gigi, UMKM Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181884/mendag_budi-9RPl_large.png
Transaksi Program UMKM Bisa Ekspor Tembus Rp2,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180300/alfamart_indomaret_disebut_ganggu_umkm-970X_large.jpg
Kemenko PM Buka Suara soal Indomaret dan Alfamart Ancam UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179866/menteri_umkm_maman-CZwy_large.jpg
Menteri UMKM: Mayoritas Dana KUR Terserap ke Sektor Produksi, Tercipta 11 Juta Lapangan Kerja Informal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/455/3178965/ai-okgr_large.jpg
Topang Ekonomi RI, UMKM Menuju Inovasi dan Kesiapan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178194/batik-A5mY_large.jpg
Kisah Insipiratif UMKM Binaan BRI, Mengenalkan Batik Khas Tangerang hingga Tembus Pasar Luar Negeri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement