JAKARTA - Segini harga anak harimau yang dibeli Alshad Ahmad, satwa yang dimiliki oleh Alshad adalah hewan buas yang dinilai sebagai hewan yang dilindungi, harganya pun tidak main-main.

Alshad Ahmad mulai dikenal semenjak dirinya memelihara dua ekor harimau benggala pada 2017 silam dan sampai sekarang koleksi harimau Alshad sudah menjadi 3.

Dirangkum Okezone, Jakarta, Selasa (26/7/2023) harga anak harimau yang dibeli Alshad Ahmad.

Biaya yang dikeluarkan oleh Alshad Ahmad tidak sedikit untuk satu ekor harimau, Alshad bisa menggeluarkan uang sekitar Rp550 juta sampai Rp700 juta.

Kini biaya makan satu ekor harimau pun cukup mahal mencapai 20 juta per bulan. Berarti 3 ekor harimau Alshad bisa menghabiskan sekitar Rp60 juta per bulan hanya untuk makan hewan saja.

Tidak berhenti sampai di situ, kini dua harimau yang telah berusia 3 tahun itu memerlukan daging segar 7 kg- 9 kg setiap harinya.