Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Harga Anak Harimau yang Dibeli Alshad Ahmad

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |17:29 WIB
Segini Harga Anak Harimau yang Dibeli Alshad Ahmad
Harga anak harimau (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Segini harga anak harimau yang dibeli Alshad Ahmad, satwa yang dimiliki oleh Alshad adalah hewan buas yang dinilai sebagai hewan yang dilindungi, harganya pun tidak main-main.

Alshad Ahmad mulai dikenal semenjak dirinya memelihara dua ekor harimau benggala pada 2017 silam dan sampai sekarang koleksi harimau Alshad sudah menjadi 3.

Dirangkum Okezone, Jakarta, Selasa (26/7/2023) harga anak harimau yang dibeli Alshad Ahmad.

Biaya yang dikeluarkan oleh Alshad Ahmad tidak sedikit untuk satu ekor harimau, Alshad bisa menggeluarkan uang sekitar Rp550 juta sampai Rp700 juta.

Kini biaya makan satu ekor harimau pun cukup mahal mencapai 20 juta per bulan. Berarti 3 ekor harimau Alshad bisa menghabiskan sekitar Rp60 juta per bulan hanya untuk makan hewan saja.

Tidak berhenti sampai di situ, kini dua harimau yang telah berusia 3 tahun itu memerlukan daging segar 7 kg- 9 kg setiap harinya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement