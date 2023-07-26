Menguak Berapa Harga Serigala Alshad Ahmad?

JAKARTA - Menguak berapa harga serigala Alshad Ahmad? Serigala pada umumnya tidak didomestikasi layaknya hewan peliharaan di sekitar kita seperti kucing dan anjing.

Status hewan liar yang melekat di namanya menjadikan seseorang perlu izin khusus untuk bisa merawatnya, dan biasanya perlu merogoh kocek yang lebih banyak dibanding hewan peliharaan pada umumnya.

Namun itu tidak berlaku bagi Alshad Ahmad. Dia termasuk segelintir orang yang cukup beruntung untuk tidak terpengaruh besarnya biaya yang diperlukan untuk mengadopsi serigala. Bahkan dia mengatakan biaya yang diperlukan untuk mengadopsi seekor serigala tidaklah begitu mahal. Ketika ditanyai berapa harga serigala Alshad Ahmad oleh sepupunya, Raffi Ahmad. Dia menjawab “Sekitar 70an gak terlalu mahal," kata Alshad.

Adapun selain merawat serigala, Alshad Ahmad juga merawat banyak hewan-hewan yang tidak biasa lainnya di rumahnya. Termasuk harimaunya yang namanya sudah banyak dikenal oleh netizen di jagat maya, Eshan.

Menariknya anggapan Alshad soal harga serigala yang tidak begitu mahal itu sesuai dengan fakta lain tentang hewan-hewan liar di rumahnya. Pasalnya harga serigala yang disebutkan diatas agaknya masih terlihat kecil dibanding biaya perawatan seluruh hewan liar di rumahnya setiap bulan.