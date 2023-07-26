Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Dicoret, Ternyata Ini Alasannya

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |17:37 WIB
Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Dicoret, Ternyata Ini Alasannya
Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Dicoret. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Nasib proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak jelas apakah dilanjutkan atau tidak. Pasalnya semua Proyek Strategis Nasional ditargetkan selesai pada 2024 atau akhir masa jabatan Presiden Jokowi.

Menurut Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo, proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya membutuhkan waktu yang lama dan juga biaya besar.

"Kereta api Jakarta-Surabaya. Itu kan enggak bisa selesai. Pembiayaannya saja belum. Waktu itu memang teman-teman itu memasukkan supaya ada percepatan dalam kajian. Nah itu sudah dilakukan, tapi teman-teman Kemenhub itu kan belum mempresentasikan. Itu kan tidak kecil costnya. Dan waktunya pasti panjang itu. Putusannya juga apakah itu mau kereta cepat, atau kereta semi cepat, atau seperti apa," katanya, di acara Sewindu Project Strategis Nasional di Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Oleh karena itu, proyek ini akan ke luar dari PSN. Hal tersebut lantaran belum ada kepastian berapa biaya yang dibutuhkan.

"Kalau usulan Kemenhub begitu ya, ada suratnya. Itu karena belum ada financial closing. Pembiayaannya saja kita belum tahu," katanya.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, usulan yang akan dikeluarkan dalam PSN adalah proyek Semi Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

Halaman:
1 2
