HOME FINANCE HOT ISSUE

Peresmian LRT Jabodebek Tunggu Jadwal Presiden Jokowi

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |18:02 WIB
Peresmian LRT Jabodebek Tunggu Jadwal Presiden Jokowi
LRT Jabodebek. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) memastikan keputusan peresmian operasional LRT Jabodebek secara komersial menunggu jadwal Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"InsyaAllah 18 Agustus atau kemarin kita lagi mencari tanggal yang nanti tergantung pak Presiden akan diresmikan mulai beroperasinya LRT Jabodebek ini," kata Dirut KAI Didiek Hartantyo dalam acara Sewindu Project Strategis Nasional di Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Didiek menyatakan bahwa saat ini progres LRT Jabodebek sudah mencapai 98%. Pihaknya kini tengah melakukan uji coba operasional terbatas.

"Sekarang sedang melakukan uji coba operasional terbatas," katanya.

Adapun saat ini pihak LRT Jabodebek dan Kemenhub sedang dilakukan trial run untuk mensinkronkan antara system ATS di kereta dan di setasiun.

