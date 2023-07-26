Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ayo Tebak Ada Berapa Gerai Indomaret di Indonesia?

Himayatul Azizah , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |19:30 WIB
Ayo Tebak Ada Berapa Gerai Indomaret di Indonesia?
Tebak berapa banyak gerai indomaret di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ayo tebak ada berapa gerai Indomaret di Indonesia? Saat bepergian, kita sering kali menemukan toko ritel Indomaret di sepanjang jalan.

Baik di kota besar maupun kecil. Lalu, sebenarnya ada berapa gerai Indomaret di Indonesia?

Melansir situs resmi Indomaret, Rabu (26/7/2023), jumlah gerai Indomaret per April 2023 ada 21.801 dengan sebagian besar pasokan barang dagangan berasal dari 42 pusat distribusi Indomaret yang menyediakan lebih dari 5.000 jenis produk.

Lahirnya Indomaret pada tahun 1988 sebagai bisnis ritel waralaba berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan.

Kemudian, untuk mengakomodasi tujuan tersebut, beberapa orang karyawan ditugaskan untuk mengamati dan meneliti perilaku belanja masyarakat hingga memperoleh kesimpulan bahwa masyarakat cenderung memilih belanja di gerai modern berdasarkan alasan kelengkapan pilihan produk yang berkualitas, harga yang pasti dan bersaing, serta suasana yang nyaman.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/320/3006403/pendapatan-tukang-parkir-di-indomaret-bisa-rp5-juta-nZurUUpzOL.jpg
Pendapatan Tukang Parkir di Indomaret Bisa Rp5 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/320/3006376/tukang-parkir-liar-bisa-dikenai-sanksi-9-tahun-penjara-wNXLORVn9n.jpg
Tukang Parkir Liar Bisa Dikenai Sanksi 9 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/320/3006042/segini-gaji-tukang-parkir-indomaret-di-jakarta-nCsv4qqcX9.jpeg
Segini Gaji Tukang Parkir Indomaret di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/320/3005950/heboh-parkir-bayar-atau-gratis-ternyata-ini-pemilik-indomaret-6mMd7e9iIM.jpeg
Heboh Parkir Bayar atau Gratis? Ternyata Ini Pemilik Indomaret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/455/2853824/menguak-berapa-keuntungan-1-gerai-indomaret-Dxpx5GleSx.jpeg
Menguak Berapa Keuntungan 1 Gerai Indomaret?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/320/2851441/terungkap-ini-alasan-kenapa-indomaret-jual-mie-dengan-full-varian-rasa-IaHBNQ9xIn.jpg
Terungkap Ini Alasan Kenapa Indomaret Jual Mie dengan Full Varian Rasa
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement