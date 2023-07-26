Ayo Tebak Ada Berapa Gerai Indomaret di Indonesia?

JAKARTA – Ayo tebak ada berapa gerai Indomaret di Indonesia? Saat bepergian, kita sering kali menemukan toko ritel Indomaret di sepanjang jalan.

Baik di kota besar maupun kecil. Lalu, sebenarnya ada berapa gerai Indomaret di Indonesia?

Melansir situs resmi Indomaret, Rabu (26/7/2023), jumlah gerai Indomaret per April 2023 ada 21.801 dengan sebagian besar pasokan barang dagangan berasal dari 42 pusat distribusi Indomaret yang menyediakan lebih dari 5.000 jenis produk.

Lahirnya Indomaret pada tahun 1988 sebagai bisnis ritel waralaba berawal dari pemikiran untuk mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan.

Kemudian, untuk mengakomodasi tujuan tersebut, beberapa orang karyawan ditugaskan untuk mengamati dan meneliti perilaku belanja masyarakat hingga memperoleh kesimpulan bahwa masyarakat cenderung memilih belanja di gerai modern berdasarkan alasan kelengkapan pilihan produk yang berkualitas, harga yang pasti dan bersaing, serta suasana yang nyaman.