Syarat dan Cara Mengajukan KUR BRI 2023 Terbaru

JAKARTA – Syarat dan cara mengajukan KUR BRI 2023 terbaru. Melalui program Kredit Usaha Rakyat alias KUR diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang disalurkan dari lembaga keuangan dengan pola penjaminan.

Syarat dan cara mengajukan KUR BRI tahun 2023 ini memiliki peluang yang terbuka lebar. Dirangkum dari akun resmi BRI, berikut syarat dan cara pengajuan KUR BRI, Rabu, (26/7/2023):

1. Syarat Pengajuan KUR Mikro BRI

- Plafon pinjaman KUR Mikro Bank BRI maksimal Rp 50.000.000.

- Perorangan yang melakukan usaha produktif dan layak.

- Usia usaha aktif minimal 6 bulan.

- Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif berupa KPR, KKB dan kartu kredit.

- Memiliki KTP, KK dan surat izin usaha.

2. Syarat Pengajuan KUR Kecil BRI

- Plafon pinjaman KUR Kecil Bank BRI Rp 50.000.000–Rp 500.000.000.

- Memiliki usaha produktif dan layak.

- Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB dan kartu kredit.

- Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan.

- Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau surat izin lainnya yang dapat dipersamakan.