HOME FINANCE HOT ISSUE

Kerjasama MNC dan Media Asia Hong Kong, Hary Tanoe: Buka Lebih Banyak Peluang

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |20:22 WIB
Kerjasama MNC dan Media Asia Hong Kong, Hary Tanoe: Buka Lebih Banyak Peluang
MSIN MoU dengan Media Asia Hong Kong (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) bekerja sama dengan dan Media Asia Group Holdings Limited. Kerjasama antara Media Asia Hong Kong dengan MSIN bagian dari MNC Media & Entertainment, grup media & hiburan terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara ditandai dengan penandatanganan MoU.

MoU ini diteken pada jamuan bisnis makan siang antara Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong (HKSAR), bersama dengan Dewan Pengembangan Perdagangan Hong Kong (HKTDC), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia) pada 26 Juli 2023 di Shangri-La Hotel Jakarta.

“Kami merasa sangat terhormat menjadi bagian dari acara ini dan senang karena penandatanganan MOU PT MNC Digital Entertainment dan Media Asia Group Holdings Limited disaksikan oleh banyak nama terkemuka di Indonesia dan Hong Kong,” kata Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

Dia berharap kerjasama ini akan membuka banyak peluang dan mempererat hubungan Indonesia dan Hong Kong. Menurutnya, kerjasama ini juga memberikan banyak manfaat untuk MNC.

“Semoga kemitraan baru yang kita mulai ini akan terus membuka lebih banyak peluang serta mempererat hubungan bilateral kedua negara tersebut. Ada banyak hal yang dapat kami jelajahi dan manfaatkan dari aliansi ini dan kami berharap dapat melihat lebih banyak pertumbuhan dari kerja sama ini,” ucapnya.

Halaman:
1 2
