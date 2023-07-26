Penerbangan dari Bandara Husein Pindah ke Kertajati Mulai Oktober 2023

JAKARTA – Layanan penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara akan dipindah ke Bandara Kertajati, Majalengka pada Oktober 2023. Hal tersebut menyusul telah diresmikanya Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di Kabupaten Sumedang Jawa Barat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengungkapkan bahwa rencana pemindahan sudah berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik dari Kementerian Perhubungan maupun maskapai penerbangan.

Dia mengungkapkan bahwa selama koordinasi berlangsung pihak maskapai penerbangan tidak merasa keberatan dengan pemindahan dari Bandara Husein ke Kertajati. Pasalnya Bandara Kertajati selama ini dalam kondisi sepi penerbangan.

"Nggak ada yang keberatan. Karena memang pengkondisian nya sudah dari jauh jauh hari. Kemudian memang skenario konsep airport kita itu multi airport sistem, jadi walaupun tadi sebagain traffic sudah pindah husein ke kertajati," katanya saat ditemui di Hotel Sheraton, Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Lebih lanjut, Awaluddin mengungkapkan bahwa proses pemindahan layanan tersebut juga lebih cepat dan mudah lantaran baik Bandara Husein dan Bandara Kertajati yang menjadi operator nya adalah AP II.

"Semua yang maskapai di Bandung itu pindah tapi kalau ada usulan maskapai baru yang mau beroperasi di Kertajati kita welcome banget," katanya.