HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Cerita Pria asal Jepang Sukses Jadi Pembuat Tempe dengan Kedelai Lokal

Himayatul Azizah , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |08:08 WIB
Cerita Pria asal Jepang Sukses Jadi Pembuat Tempe dengan Kedelai Lokal
Pria asal Jepang jadi pembuat tempe. (Foto: BBC)
A
A
A

 

JAKARTA - Seorang pria asal Jepang bernama Taiki Miyazaki sukses menjadi pembuat tempe. Hal itu usai dia berkesempatan tinggal di Yogyakarta.

Dilansir BBC di Jakarta, Rabu (26/7/2023), pria berusia 27 tahun itu membuat tempe sebagai upaya membantu lansia dan melestarikan kedelai lokal daerah tempat tinggalnya.

 BACA JUGA:

Di restoran milik keluarga Taiki Miyazaki ada tempe kari, tempe untuk pasta, hingga tempe goreng dengan baluran tepung atau dikenal dengan sebutan tempe katsu.

Restoran ini bernama Huckleberry di Kota Sagamihara, Prefektur Kanagawa.

Taiki Miyazaki mengaku dirinya memang sengaja ingin memperkenalkan tempe khas Indonesia yang dimasak dengan menu khas Jepang.

 BACA JUGA:

Untuk bisa mencapai hal itu, dirinya dibantu ibunya, Chieko Miyazaki, dalam meracik tempe menjadi masakan Jepang.

Bahkan, wartawan Indonesia yang bermukim di Jepang berkesempatan mencoba kari Jepang dengan tempe katsu.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
